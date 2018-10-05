После проверки криптовалютных спекулянтов: на счетах – миллионные обороты

Он сказал, что на данный момент СРФП проводит стратегический секторный анализ обмена криптовалют на традиционные деньги (евро, доллары США и др.). В ходе анализа рассмотрели данные Центробанка Литвы и ведомств, отвечающих за электронные деньги, о физических и юридических лицах, которые с 1 января 2017 г. проводили операции, связанные с обменом криптовалют на сумму больше 80 000 евро.

"Такая сумма уже вызывает подозрение", – пояснил Петраускас.

Полученные данные показали, что оборот больше 80 000 евро был больше чем у 500 физических и 100 юридических лиц, а общий оборот всех клиентов, занимавшихся криптовалютами, в 2017–2018 гг. в евро составил около 661 млн.

По словам Петраускаса, такие клиенты были у банков SEB, Swedbank, Luminor, Danske Bank, Citadele, Pervesk, Mister Tango.

4 октября были представлены данные о 10 физических лицах, которые провернули самые дорогие операции. Среди них – гражданин Литвы 1968 г.р. с оборотом 27,2 млн. евро, гражданин Швеции 1997 г.р. с оборотом 16,6 млн. евро, гражданин Литвы 1972 г.р. с оборотом 14,1 млн. евро и др.

Петраускас рассказал, что некоторые спекулянты отличаются не только большим оборотом, но и значительными доходами.

"В Литве реально есть люди, которые в 2017 г. декларировали, что они являются распространителями ICO или заработали на продаже криптовалюты большие суммы – миллионные. Они, например, декларировали ГНИ, что в 2017 г. заработали 6 млн. евро и хотят заплатить налоги.

5% налог был в 2017 г. Они заплатили 5%. Вроде все хорошо, но есть один вопрос: откуда появился тот первый миллион? Но они и первый не показывают, как я понимаю. Поскольку продаешь первый и показываешь, что получил 6 млн., значит налоги платишь с 5 млн. Если первый не показываешь показываешь сразу 6 млн., никто не спрашивает, сколько ты инвестировал", – сказал он.

Он заметил, что в этой сфере есть риск отмывания денег. Петраускас сказал, что подозрения вызывает и деятельность распространителей ICO.

"Мы заметили, что в начале года в Литве довольно большой рост. Если в 2017 г. был 82 млн. евро в литовских проектах ICO, то сейчас это около 500 млн. евро. Возникает вопрос, откуда, это ведь большие деньги", – заметил он.

Деятельность распространителей ICO – это основной этап распространения криптовалюты с целью привлечения капитала.

С Литвой связаны следующие проекты ICO – Bankera, Monetha, WePower.

Проблема в том, что СРФП должна на слово верить данным самих компаний. Мало того, даже сами они не всегда знают, кто является их инвесторами (участники ICO пользуются анонимностью).

СРФП видит 4 риска, связанных с криптовалютами.

1. Анонимность, в этом секторе нет требования указывать личность.

2. Сегментация услуг, т.е. разные субъекты в разной юрисдикции (обменники, кошельки, серверы и т.д.).

3. Международная форма сделок, доступ к сделкам по интернету.

4. Децентрализация системы. У самых крупных криптовалют нет центрального ведомства, которое их выпускает, поэтому: нет контролирующего ведомства, мониторинга сделок, администратора и т.д.

СРФП связывает криптовалюты и с риском финансирования террористов. Исследование "Европола" оценило этот риск в 2,9 балла из 4.

Петраускас сказал, что с учетом этих проблем, Минфину представлены предложения в связи с регламентацией деятельности разработчиков и распространителей ICO.