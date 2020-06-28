Неполадки в банках возникают по разным причинам

Вилюс Тамквайтис, советник Ассоциации банков Литвы, говорит, что неполадки встречаются в любой информационной системе - к сожалению, нарушается и работа банков.

"Не совру, сказав, что встречаются неполадки. Все клиенты сталкиваются с этим. Мы завершили анализ 2019 года - финансовый сектор Литвы стабилен на 99%. Если мы посмотрим на все информационные системы, новостные порталы - этот показатель является одним из лучших. Мы понимаем нашу важность для общества, поэтому банки и платежные учреждения стремятся работать на сто процентов, но, как и все информационные системы, работа иногда дает сбой", - говорит В. Тамквайтис.

Кястутис Купшис, глава ассоциации "За справедливое банковское дело" отмечает: не новость, что людям, которые не могут пользоваться банковскими услугами из-за временных сбоев, весь день может быть испорчен.

"Я не сомневаюсь, что те люди, которые не могли пользоваться банковскими услугами, очень злы, и им действительно испортили день. К сожалению, мы видим, что такие испорченные дни все чаще встречаются. 99 процентов может быть показателем, который бы нас обрадовал, если бы мы говорили о тех же новостных порталах - один не работает, я пойду к другому. Но если деньги в банке заморожены и по тем или иным причинам невозможно производить платежи, конечно, это огромный шок для человека", - сказал К. Купшис.

Предлагают иметь несколько альтернатив

На вопрос, какое решение может быть предложено людям, которые обеспокоены тем, что они не смогут снять деньги, В. Тамквайтис посоветовал иметь несколько альтернатив.

"Возможно, дело не в лояльности, но литовская пословица гласит, что невозможно хранить все яйца в одной корзине. Я могу проиллюстрировать это на своем примере. Я пользуюсь услугами одного банка и могу честно сказать, что именно в тот момент, когда в его деятельности возникали неполадки, я не нуждался в его услугах. К счастью, мне не нужно было хранить свои средства в нескольких банках, но есть люди, у которых все иначе.

Совет был бы простым - хранить средства в других банках, иметь другие альтернативы для осуществления платежей. Я пытался вспомнить ситуации, когда во всей платежной системе были бы сбои , но мне это не удалось.Международные системы имеют сбои, но они редко являются массовым явлением. Для клиентов, которые обеспокоены и не хотят попадать такие неприятные ситуации, решение простое - иметь другую альтернативу", - говорит собеседник.

Призывают снять деньги не на день, а на неделю

По словам К. Купшиса, после каждой такой ситуации, когда банкоматы выходят из строя, хочется напомнить, что не следует забывать снимать наличные и всегда иметь их при себе.

"Мы не можем доверять электронным деньгам, если они не предоставлены нам здесь и сейчас, круглосуточно, каждый день. Только наличные могут предоставить такую возможность. После каждой такой ситуации нужно напомнить, чтобы вы не забывали снимать наличные и всегда имели их при себе, независимо от того, что происходит, даже если у вас есть набор из пяти различных банковских карт, это не мешает им не работать в какой-то момент. А наличные это наличные, они есть здесь и сейчас, что бы ни случилось. Это единственный вид денег, который не зависит от технологических сбоев", - говорит К. Купшис.

Собеседник уверяет, что деньги стоит снять и иметь на срок более одного дня.

"Может быть, стоит взять денег на неделю, потому что кто знает ... Мы никогда не застрахованы от технических проблем и несчастных случаев. Если мы подумаем о возможных последствиях, если, например, электричества не будет несколько дней вместо нескольких часов, что будет очень серьезным событием, хрупкость всей нашей технологической системы будет очевидна", - уверяет он.

На вопрос, справедливо ли, что банк не возмещает клиенту убытки и что сам клиент может понести много неудобств, советник Литовской банковской ассоциации заверил, что банки по-прежнему пытаются реагировать на возможные сбои и информировать людей по различным каналам связи.

"Банки вкладывают очень большие суммы денег в стабильность систем, всей инфраструктуры, так что говорить, что банки экономят, было бы неточно. Сложно это прокомментировать, потому что у каждого банка разные ситуации, сбои - тоже разные по своей природе. В одном случае, когда появились неполадки в работе банковских карт одного банка, он действительно оперативно информировал своих клиентов об этом, но иногда это очень трудно или невозможно сделать технологически. В таких случаях используются другие средства коммуникации: социальные сети, порталы, пресс-релизы", - говорит он.

Какие потери несут клиенты

Конечно, сложно оценить потери, понесенные клиентом, но это очевидно: есть очень неприятные ситуации, когда все человеческие планы могут быть разрушены.

"Знаете, совсем недавно мне позвонил недовольный клиент, он сказал, что пытался положить деньги в один банкомат банка в небольшом литовском городке. Оказывается, что банкомат забрал деньги, а затем он вышел из строя - появился значок с извинением за временное нарушение. Представьте себе ситуацию этого человека: в выходные дни, может быть, ему нужно что-то оплатить, ему нужны деньги здесь и сейчас. Это может вызвать большие трудности. Возможно, денег мало, в случае с этим человеком это было несколько сотен евро, но это могло разрушить все его планы.

Он должен искать функционирующее отделение банка, если его нет, он должен думать о том, как ему придется выжить до понедельника. Возможно, это не финансовый ущерб, а моральный. Есть ощущение, что тебя только что оставили без денег. Вы стоите в банке и у вас больше нет денег, даже на карте. Я думаю, что это просто вопрос самих банков, как удержать этого клиента, как вернуть, чтобы он не сбежал в другой банк. Видимо, нужна смекалка. Правда, я не знаю, что случилось с этим клиентом, но я надеюсь, что его деньги не пропали", - сказал К. Купшис.