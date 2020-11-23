После подключения 5G стоимость Telia Lietuva впервые превысила 1 млрд евро

По данным Вильнюсской биржи Nasdaq, планку в 1 млрд евро Telia Lietuva впервые преодолела в понедельник. Первую сессию торгов со стоимостью выше 1 млрд евро компания завершила в минувший вторник - тогда цена акций при закрытии составляла 1,725 евро.

Цена акций компании повысилась после того, как 10 ноября стало известно о том, что Telia первой в Литве, в центре Вильнюса, Каунаса и Клайпеды начала тестировать 11 базовых станций связи нового поколения 5G.

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Глава Telia по финансам Арунас Линге говорит, что стандарт 5G приходит в Литву с надеждой на то, что связь нового поколения простимулирует новые модели бизнеса и качестественный скачок в образовании, медицине и транспортной сфере.

"Связанный с этим заметный рост капитализации Telia показывает, что инвесторы доверяют результатам деятельности Telia и ее стратегическим действиям в Литве", - сказал BNS А. Линге.

Стоимость Telia Lietuva за период с начала этого года возросла на треть - еще в начале года рыночная капитализация предприятия составляла 742,8 млн евро.

88,15% акций Telia Lietuva в конце третьего квартала принадлежало шведской Telia Company.