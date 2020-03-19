После объявления карантина в Литве работники жалуются в профсоюзы: увольняют безо всяких объяснений

18 марта Центробанк Литвы предупредил, что падение роста экономики в этом году составит больше 1%.

В плане поощрения экономики предусмотрен 1 млрд. евро, по 0,5 млрд. – на здравоохранение, сохранение рабочих мест и сохранение ликвидности компаний. Еще 2,5 млрд. евро - средства Центробанка.

По словам Ругинене, особенно пострадает туристический сектор, но не только он.

"Могу подтвердить, что не только туризм, но и многие другие секторы сегодня переживают сложный период. Надо также сказать, что мы наблюдаем много злостных действий, когда работодатели, безо всякого повода, увольняют людей или заставляют их брать отпуск за свой счет", – сказала собеседница.

На вопрос, много ли случаев увольнения, Ругинене сказала, что действительно много. Она подчеркнула, что часто увольняют молодых людей, которые только устроились на испытательный срок.

"За последние двое суток трое работников сидят в социальных сетях, мы отвечаем на все вопросы. Люди пишут письма, спрашивают, что им делать, когда их увольняют. Особенно чувствительно реагируют те люди, которые на испытательном сроке. Работодатели их увольняют безо всяких объяснений.

Спрашивают люди и о неоплачиваемых отпусках, когда работника ставят перед фактом – увольнение или неоплачиваемый отпуск.

Конечно, работник выбирает отпуск за свой счет. У нас были и такие случаи, когда работников заставляли лгать врачам и брать больничный", – сказала Ругинене.

Правда, по ее словам, немало жалоб идет и от работников крупных компаний.

"Есть жалобы из разных сфер. Сегодня было немало запросов и из крупных компаний, которые достаточно стабильны в финансовом плане. Это очень-очень странно, пользуясь случаем хочу сказать работникам, не подписывайте никакие заявления об уходе по собственному желанию. Надо знать, что в таком случае (если вы уволитесь или уйдете в отпуск за свой счет), то вы берете на себя всю ответственность, это несправедливо. Сегодня ответственность лежит на всех: на работодателях, государстве, работниках", – подчеркнула она.

По словам Ругинене, больше всего страдает сфера услуг.

"Сегодня карантин больше всего бьет по сфере услуг: начиная с ресторанов, гостиниц, салонов красоты, а также медицинских услуг, которые не являются самыми необходимыми. Этот сектор страдает, наверное, больше всего, но будем надеяться, что все это лишь временные меры", – сказала она.

"Мы на прошлой неделе призывали правительство подключиться и бросить все возможные ресурсы, чтобы помочь бизнесу сохранить рабочие места, чтобы работники не остались без работы. Кажется, первый шаг сделан, но главным будет второй – осуществление. Каким будет механизм осуществления, нам это пока непонятно. К сожалению, часто бывает так, что правительство видит необходимость в обсуждении вопроса только с представителями бизнеса", – сказала собеседница.

"Пока нам не хватает коммуникации с правительством", – прибавила она.

Ругинене подчеркнула, что очень важно, чтобы вся приняли ответственность в равной мере.

"Мы должны быть оптимистами и надеяться на лучшее. Но если мы уже говорим об экономическом кризисе, он будет настолько глубоким, сколько у нас будет чувства ответственности - если немного, то будет сложно", – сказала она.

На вопрос, не будет ли так, что многим работникам снизят зарплаты, она сказала, что есть такие опасения.

"Есть такие опасения, но надо понимать простые механизмы экономики. Надо понимать, как экономика крутится. Если предприниматели сейчас надеются, что, лишив работников части доходов, они останутся в выигрыше, они заблуждаются, поскольку в долгосрочной перспективе оставшиеся без доходов работники просто не потратят эти деньги на покупку товаров, а те деньги, на которые не купят товары, к предпринимателям не вернутся. Так нарушается вращение колеса экономики. Я призываю подумать о будущем", – призвала Ругинене.

"Сегодня особенно важно сделать все, чтобы у работников были доходы", – сказала она.

Напомним, что парламент Литвы 17 марта обсудил и принял предложенные министром финансов Вилюсом Шапокой проекты, цель которых снизить последствия влияния коронавируса (COVID-19) на экономику. Согласно подсчетам, доходы сектора власти могут сократиться на 20%, поэтому в бюджете 2020 года может появиться недостача в 4,2 млрд. евро.