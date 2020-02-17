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Клиенты банка SEB из-за внедрения новой платформы ИТ не могли пользоваться э-банкингом и мобильным приложением с 14 февраля, некоторые клиенты банка уверяют, что в понедельник по-прежнему не могут подключиться к системе.
После обновлений некоторые клиенты банка SEB не могут подключиться к э-банкингу
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Э-банкинг практически недоступен – зависает. Я обнаружил и ошибку в программировании, но не знаю, кому сообщить. Странно, запускают новую систему, но никаких контактов нет, сообщить об ошибке некому", – сказал один читатель.

"Я пытался сделать денежный перевод – не удалось – постоянно теряется связь", – жаловался другой.

"Не работает. Сообщает, что допущена ошибка", – сказал читатель.

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Представители банка SEB 17 февраля утром информировали, что клиенты банка могут пользоваться и э-банкингом и мобильным приложением и другими услугами в интернете. Они подтвердили, что им известно о том, что утром наблюдаются проблемы в работе системы.

"Сегодня, в первый день после запуска новой платформы ИТ банка SEB, к системе подключается больше клиентов, чем обычно, поэтому в некоторых случаях наблюдаются сбои или зависание системы.

Мы приносим клиентам извинения за возможные неудобства и благодарим за терпение. В таких случаях мы предлагаем клиентам попробовать подключиться позже", – сказала Delfi пресс-секретарь банка SEB Ева Даугуветите-Даскявичене.

Delfi напоминает, что в минувшие выходные банк SEB внедрил новую платформу ИТ и обновил э-банкинг, поэтому с пятницы клиенты не могли пользоваться э-банкингом и мобильным приложением.

Обновленную информацию о работе системы можно найти на сайте банка SEB.

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