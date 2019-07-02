1 июля 2014 года объявили об объединении всех воздушных портов Литвы (Вильнюсского, Каунасского и Палангского) в одно предприятие (Lietuvos oro uostai), прибыль госпредприятия до уплаты налогов, затрат, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась на 235%.
© DELFI / Karolina Pansevič

По заявлению руководителя Lietuvos oro uostai Марюса Гелжиниса, стратегическое решение объединить все три национальные аэропорта ежегодно пополняет бюджет страны миллионными дивидендами, сумма которых после объединения всех аэропортов выросла почти в 14 раз: с 609000 евро в 2013 году до 8,5 млн евро в 2018 году.

"По данным международной службы аэропортов, Lietuvos oro uostai составляют около 2,5% ВВП страны, в общем контексте страны это – солидные достижения. Мы последовательно работаем, чтобы остаться конкурентоспособными не только в регионе, но и во всей Европе, а это повышает и финансовые показатели: ежегодно у нас появляются новые направления полетов, растет количество пассажиров, мы развиваем спектр неавиационных услуг", – цитируется в сообщении М. Гелжинис.

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Встречающие рекордное количество пассажиров аэропорты в Вильнюсе, Каунасе и Паланге в прошлом году получили почти 44 млн евро обшего дохода и почти 17,7 млн евро EBITDA. В сравнении с 2013 годом, т. е. в последний год перед объединением аэропортов Литвы, это – большие на соответственно 111% и 235% числа. Перед объединением общие доходы аэропортов достигали в среднем 20 млн евро, а доход EBITDA был 5,3 млн евро.

Как заявляет компания, в течение последних пяти лет доходность предприятия последовательно росла на 18 процентных пунктов ежегодно.

"Также очень важным показателем является возвращение имущества, отражающее эффективное управление предприятием. После объединения всех трёх аэропортов в одно предприятие, это число также постоянно увеличивалось и к 2018 году выросло с 0,1 до 4,4%. Возвращение собственности увеличилось с 0,2 до 6,9%. Это показывает, что мы идем правильным путем, а работа нашей команды способствует последовательному и стабильному росту предприятия", – заявляет руководитель Lietuvos oro uostai.

М.Гелжинис заметил, что после объединения аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги в одну компанию ежегодно рос и объём среднегодовых доходов, которые аэропорту приносит один пассажир. До объединения доходы от одного пассажира аэропорту составляли 5,97 евро, а по последним данным 2018 года – 7,03 евро.

Как отмечает предприятие, с теперешних позиций видно, что результаты этого года, скорее всего, будут свидетельствовать об успехе Lietuvos oro uostai 2018 года и значительно увеличат финансовые показатели чистой прибыли, EBITDA и других.

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