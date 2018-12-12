"Это может вызвать некоторый хаос, озадаченность, когда человек получит зарплату в январе, ведь все новшества вступают в силу одновременно", – сказала Петрилайте.
Она напоминает, что с 1 января объединяют налоги работника и работодателя, а также снижают налоги. С начала года вступает в силу пенсионная реформа, что тоже коснется зарплат. После нового года также увеличится минимальная зарплата – она составит 430 евро (а из-за реформы на бумаге она будет 555 евро).
Петрилайте напомнила, что зарплаты "на бумаге" станут больше, но зарплаты "на руки" не изменятся.
"Все работодатели обязаны помножить нынешнюю зарплату "на бумаге" на 1,289. Это значит, что "на бумаге"все зарплаты станут выше. Но зарплата "на руки" не изменится", – заметила юрист.
Она прибавила, что в некоторых случаях зарплаты все же вырастут.
"Поскольку меняется порядок применения необлагаемого налогами минимума, зарплаты тех работников, кто откладывает пенсию в фондах второй ступени, будут зависеть от формы накопления и могут увеличится", – сказала Петрилайте.
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