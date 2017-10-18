Когда люди стали жаловаться, компания пообещала решить эту проблему, которая возникла из-за того, что не работает старая система мелиорации.
Квартал уже был затоплен в июле, также после сильных дождей. Какое-то время спасала выкопанная рядом большая яма, куда стекала вода.
"Только сейчас выяснилось, что старая советская дренажная система не действует. Однако исправить все мы не могли из-за дождя. Колодцы заполнены. Не могла проехать техника", – сказала представитель компании Andrum sales Моника Друнгилайте.
Она обещала, что сегодня воду откачают, и люди смогут попасть в дома.
Друнгилайте сказала, что сейчас ведутся консультации с экспертами, чтобы была решена эта проблема.
"Мы планируем продолжить строительство в этом квартале, а сейчас мы ни дома продать не можем, ни люди не могут добраться до своих домов. Сейчас невозможно проехать к 4 домам. Наше имущество тоже стоит в воде", – рассказала Друнгилайте.
Она назвала причину, по которой не получается быстро решить эту проблему. Может, можно было бы откачать воду на участок с другой стороны, но нет согласия его арендатора.
По плану, в Šaulio slėnis будут построены 22 дома. На первом этапе 10. На сайте сказано, что дом площадью 156,76 кв. м на 5 сотках со скидкой стоит 135 000 евро.
Andrum sales отличается интересным маркетингом. К примеру, потенциальным клиентам в рамках другого проекта она предлагает полет на вертолете. Она строит квартал Eglių takas в Науяместисе, где предлагает квартиры по цене 1500 евро за кв. м.
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