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Чтобы избежать санкций Евросоюза, Литва начинает исправлять решение о сроке возврата туристам денег за отмененные из-за коронавируса туры. Предполагается, что туристам должны возвращать деньги в течение двух недель, а не в течение 90 дней, как решил сейм весной.
После критики ЕК предлагается возвращать туристам деньги в течение 14 дней
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Европейская комиссия (ЕК) уже начала против Литвы процедуру рассмотрения нарушения, в следующую среду правительство будет обсуждать предложение от отмене продления срока, которое не соответствует директиве ЕС.

Руководитель Ассоциации туризма Литвы Милда Плепите-Райнене утверждает, что сокращение сроков возврата денег может представлять опасность для работы некоторых туроператоров.

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„Возврат срока в 14 дней вместо 90 дней действительно значительно осложнит работу туроператоров (...) Мы не говорим, что этих денег нет - они есть. Просто принцип работы туроператоров такой, что много денег выплачивается авансом - авиакомпаниям, зарубежным партнерам, гостиницам, перевозчикам, и вернуть эти деньги при такой ситуации в мире очень сложно", - заявила Милда Плепите-Райнене.

Если сейм примет поправки, то туроператоры сохранят право по соглашению с клиентами предлагать им купоны, действующие 12 месяцев.

В начале июля ЕК объявила, что национальные правила турпакетов Литвы и еще девяти стран ЕС нарушают правовые нормы ЕС, и начала процесс расследования нарушения.

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