Литовские дороги государственного значения некачественные, утверждает Министерство транспорта и коммуникаций. Был проведен аудит дорог, который показал, что качество 9 из 10 государственных дорог - плохое.
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"Первое исследование показало, что 9 из 10 исследованных дорог некачественные. Это неприятный результат, мы надеялись, что он будет лучше. Но есть, как есть. Важно, какие будут результаты летом, когда исследуем 23 дороги", - сказал 1 февраля министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

Он сказал, что уже давно выяснили, что дороги легально делали тоньше. Но аудит показал, что дорожное покрытие не только тоньше - компании в целях экономии средств использовали некачественные материалы.

"Дороги надо чинить. Эти дороги не так давно реконструировали, поэтому ожидалось, что их качество будет лучше", - сказал Масюлис.

Аудит дорог провели шведские эксперты вместе с литовским Институтом исследования дорог и транспорта.

По данным Литовской дирекции автомобильных дорог, в Литве 2125 тыс. км дорог государственного значения, из них 7000 км - это гравийные дороги, а поверхность 60% асфальтированных дорог плохая или удовлетворительная. За 20 лет независимости на развитие и ремонт дорог ушло больше 3,7 млрд. евро по программе присмотра и расширения дорог и фондов ЕС.

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