В конце апреля министр внутренних дел Эймутис Мисюнас представил предложения по улучшению сообщения. В числе предложений – поправки к закону о безопасности движения на автомобильных дорогах, которые позволят автосервисам, уполномоченным представителям стать компаниями, предоставляющими услуги техосмотра.

"Стандарт требований техосмотра будет установлен постановлением правительства, а компании, который будут ему отвечать, смогут предоставлять соответствующие услуги", – сказал в передаче Žinių radijаs "Экономика сегодня" Мисюнас. По словам министра, в стандарте будут указаны высокие требования к специалистам и оборудованию.

Мисюнас сказал, что конкуренция улучшила бы качества предоставляемых услуг. "Человеку стало бы легче, процесс ускорился бы, было бы удобнее", – сказал министр.

Гендиректор Ассоциации автопредпринимателей Витольдас Милюс сказал, что члены ассоциации рассмотрели бы такую возможность.

"Это дополнительная услуга, предоставляя которую, ты можешь привлечь больше клиентов. С другой стороны, нужно подумать, можно ли на этом заработать. Есть и риск – если вообще ослабить контроль, то можно развалить хорошо действующую на данный момент систему. Но можно ее и усовершенствовать", – сказал он.

В свою очередь директор Литовской ассоциации компаний, предоставляющих услуги техосмотра Transeksta Гинтаутас Шледерис сказал, что если услугу будут предоставлять многие компании, она даже может подорожать.

"В Литве 1,2 млн. транспортных средств, которые проходят техосмотр. Они распределяются между 10 компаниями, действующими во всей Литве. Если их будет 20 или 30 – количество авто не увеличится. Соответственно, появляется рост цен. Требования к оборудованию, контролерам-эксперта – невозможно удержаться", – сказал 14 мая в парламенте Шледерис.

"Система была создана в 1993 году. В 1994 г. во время конкурса выбрали 10 компаний, которые должны были выполнять вверенную им государством функцию, т.е. техосмотр. тогда, по моим данным, в конкурсе участвовали 40 компаний", – рассказал президент Transekstа Римантас Диджёкас. Он не смог объяснить, почему установили такую систему, что не ограничили время работы этих компаний каким-то сроком.

Диджёкас рассказал, что доходы компаний в 2018 году составили 18 млн. евро.

На сайте Transekstа указано, что в ассоциацию входят Kauno TAC, Panevėžio TAC, Skirlita, Šiaulių TAC, Tauragės TAC, Techalga, Telšių TAC, Transkona, Tuvlita и Utenos TAC.

Все они были учреждены в 1993–1995 гг.

Крупнейшая из компаний - Tuvlita. По данным "Содры", у нее 182 работников, а чистая прибыль в 2018 г. была 833 000 евро.

Акционеры Tuvlita - немецкая TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG, филиал Ergo SIA Ergo Invest, а также – Антанас Дадурка, Юозас Тумасонис, Повилас Имбрасас и Ритис Симанайтис.



Įžvelgia grėsmes

На пресс-конференции выступали экс-министры транспорта социал-демократы Альгирдас Буткявичюс и Римантас Синкявичюс. Они считают, что в предложении о либерализации системы предоставления этих услуг видят угрозу.

"Я бы не называл это монополией. Есть несколько вариантов, когда государство выбирает услуги частный сектор для предоставления услуг. Во всех небольших районах такие центры закроются, поскольку они не приносят прибыль. Это социальный момент. Увеличатся цены на услуги, снова вырастет коррупция, поскольку контролировать это будет сложно", – считает Буткявичюс.

"Работу автосервисов должны контролировать две компании – совет по правам водителей и транспортная инспекция. Они не разделяют, кто и за что отвечает. Получается не очень хорошо. То же самое будет, если автосервисы смогут предоставлять услуги техосмотра. Механизм контроля будет размыт. (...) Вам это не кажется странным? Сам ремонтирую, сам техосмотр провожу – сам свою работу контролирую", – заметил Синкявичюс.

Диджёкас заметил, что в последние годы ассоциация решает вопросы очередей и взяток. И эти решения дают хороший результат.

"Очереди, если и есть, то периодические (...). Для превенции коррупции мы тоже подготовили очень тщательный, я бы сказал, действенный план. Это действует. Есть система, когда контролер, которому предлагают взятку, отмечает это, детально фотографирует все недочеты, поэтому, когда такой водитель приезжает на повторный техосмотр, коллеги в базе видят эту информацию и проверяют, устранены ли зафиксированные неполадки", - рассказал Диджёкас.

"Работа автосервисов нерегламентирована, их не контролируют, нет нормальных рейтингов. Значит, эта либерализация, может и возможна, но если знаешь, какова ситуация, какова история ремонта автомобилей в Литве, то если плохо сделать, последствия будут неважными.

Указан лишь один критерий - купить оборудование, а это может сделать каждый. Можно развалить хорошо действующую систему и неясно, что вместо нее появится", – сказал Милюс.

Министр Мисюнас успокаивал, говоря, что будут установлены высокие требования. "Я не думаю, что, как сейчас говорят, каждый сервис в гараже сможет этим заниматься. Нет. Цель такова, чтобы это были профессионалы, компании, торгующие автомобилями", – сказал он.

По его словам, сейчас у 10 компаний есть 68 точек, где проводят техосмотр. Мисюнас сказал, что не думает, что количество таких станций после изменения закона значительно увеличится. Он отметил, что с 1994 года, когда система начала действовать, число легковых авто в Литве увеличилось почти в два раза.

"Я не понимаю – если решения были приняты в 2010 году, а сейчас, как будто это нормально, приезжаешь проходить техосмотр и стоишь час в очереди. Конечно, хорошо, что действует принцип одного окошка (...). Раньше в Вильнюсе у Regitrа стояли очереди до другой дороги. Я не представляю, XXI век и такие услуги. Это "антикачество". Надо, чтобы в течение 10 минут предоставляли услуги", – сказал Мисюнас.

В пакете законов, представленном МВД, указано, что все данные о техосмотре автоматически будут передаваться в Регистр транспортных средств (РТС), которым будет управлять госкомпания Regitra.