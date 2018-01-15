В январе 2018 г. начала действовать новая вторая директива услуг оплаты. Ее цель – модернизация платежных услуг в пользу пользователей и компаний.
Вице-председатель Европейской комиссии и Европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис сказал: "Вторая директива платежных услуг запрещает применять НДС на оплату дебетовыми и кредитными картами. Это поможет потребителям в ЕС сэкономить более 550 млн. евро в год. Кроме того, потребители будут лучше защищены".
Это решение еще должны перенести в литовское право. это должны сделать во время весенней парламентской сессии.
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