"Тогда этот порт утратит статус государственного, им будет владеть Палангская мэрия", – сказано в документе.

После принятия документа, правила работы порта будет устанавливать мэрия, однако вопрос и порядок аренды земли будет утверждать правительство. Дирекция Клайпедского порта передаст мэрии имущество Швянтойского порта стоимостью 2,7 млн. евро.

Министерство транспорта и коммуникаций указало, что на инфраструктуру порта потребуются государственные дотации, поскольку одних доходов на это не хватит.

Углубленный и очищенный порт в Швянтои был открыт в июне 2011 года, однако через несколько дней его закрыли, поскольку канал занесло песком.

По подсчетам, восстановление порта может стоить около 70 млн. евро.

В послевоенное время в Швянтои швартовались небольшие рыбацкие суда. Этот порт находится в 6 км от границы с Латвией.