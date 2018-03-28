"Тогда этот порт утратит статус государственного, им будет владеть Палангская мэрия", – сказано в документе.
После принятия документа, правила работы порта будет устанавливать мэрия, однако вопрос и порядок аренды земли будет утверждать правительство. Дирекция Клайпедского порта передаст мэрии имущество Швянтойского порта стоимостью 2,7 млн. евро.
Министерство транспорта и коммуникаций указало, что на инфраструктуру порта потребуются государственные дотации, поскольку одних доходов на это не хватит.
Углубленный и очищенный порт в Швянтои был открыт в июне 2011 года, однако через несколько дней его закрыли, поскольку канал занесло песком.
По подсчетам, восстановление порта может стоить около 70 млн. евро.
В послевоенное время в Швянтои швартовались небольшие рыбацкие суда. Этот порт находится в 6 км от границы с Латвией.
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