

Об этом на презентации журналистам рассказали представители консорциума, с которым Вильнюсская мэрия будет вести переговоры. Правда, несколько частей существующей истории должны сохранить для истории.

Консорциум состоит из компаний Axis Industries, Venetus Capital и Kauno arena, которые сотрудничают с международной компанией Populous и литовской Cloud architektai.

Консорциум готов осуществить проект за 79,9 млн. евро, стоимость футбольного стадиона - 33,8 млн. евро. 3% этих средств - это деньги мэрии, остальное – правительства и Евросоюза.

Консорциум утверждает, что может подготовить проект в течение года, а построить за 2 года. 22 года он может быть его оператором.

"Мы понимаем символическое и функциональное значение этого проекта для Литвы, мы знакомы с печальной историей национального футбольного стадиона. Это сложный проект, требующий принять долгосрочные обязательства и риск, поэтому мы подготовили прозрачную модель осуществления проекта", – сказал представитель консорциума Юлюс Довидонис.

Предприниматели заметили, что в этом месте не появится много дополнительных мест для парковки, поскольку их все равно не хватит. Жителей будут побуждать приезжать туда на общественном транспорте.

Крытый национальный футбольный стадион на 15 000 болельщиков – только один из множества объектов, которые появятся в этом месте.

На территории в 22 га рядом с ТЦ Akropolis вместо стоящих сейчас конструкций появится огромное строение со стадионами, детским садом для 300 детей, культурным центром, музеем, библиотекой и т.д.

