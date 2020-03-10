Старший аналитик Вильнюсского центра политического анализа Марюс Лауринавичюс сказал, что это очень серьезная угроза.

В свою очередь глава ассоциации "За честное банковское дело" Кястутис Купшис сказал, что различные теории заговора может придумать каждый.

Сами банки, по словам Нильссона, эти данные не комментируют.

Информация в шведском издании появилась несколько недель назад. Журналист опирается на свои источники в госразведке.

"Руководство разведки утверждает, что Россия проводит кампанию против Swedbank и SEB", – сказано в статье.

Представители Департамента госбезопасности Литвы указали, что, согласно закону о разведке, они не могут комментировать способы и методы сбора информации.

"Согласно тому же закону, мы обязаны информировать общество об угрозах раз в год, представляя оценку ситуации публично", – сказано в ответе ДГБ Delfi.

В последнем отчете ДГБ об усилиях, направленных на вытеснение шведских банков из Литвы, никакой информации не было.

Однако в нем сказано, что наибольшую опасность представляет российская внешняя политика и политика безопасности, обусловленная стремлением Кремля обеспечить стабильность режима и убедить внутреннюю аудиторию, что режим не заменим.

"Режим эффективно сочетает политическую и дипломатическую деятельность с экономическими и военными мерами. Поставляя зарубежным странам экономически полезные ресурсы, сырье, торговые и другие предложения, Кремль повышает их политическую зависимость от России и получает больше рычагов давления на решения, принимаемые в этих странах.

Москва использует эти методы, пытаясь ослабить единство НАТО и Евросоюза, снижая эффективность западных политических и юридических ведомств, обеспечивая военное присутствие в других странах и на других континентах", – сказано в документе.

В отчете ДГБ сказано, что в 2019 году наибольший поток потенциальных инвесторов в Литве составили лица, которые хотели инвестировать в сфере финансов и кредитования.

"Был отмечен интерес инвесторов третьих стран в сфере финансовых технологий, платежей и электронных денег. Выяснилось, что немалая часть граждан третьих стран, которые хотели инвестировать в сфере финансов и кредитования, просто проверяли свои возможности и действующие в отношении зарубежных стран "предохранители".

Некоторые инвесторы, узнав о проверке на предмет соответствия требованиям нацбезопасности или после отрицательного решения комиссии по обеспечении нацбезопасности, отказывались от инвестиционных планов", – сказано в документе.

Президент Литовской ассоциации банков Мантас Залаторюс сказал Delfi, что финансовая система представляет собой часть системы критической государственной инфраструктуры.

"Поэтому нельзя говорить о ситуации в финансовом секторе отдельно от геополитического контекста. Защита своей критической инфраструктуры – в интересах каждой страны.

Не исключено, что финансовые системы скандинавских и балтийских стран представляют собой мишень российской гибридной войны. Вмешательство третьих стран, риск дезинформации и других враждебных действий - это реальность, которую надо оценивать со всей ответственностью. Нельзя исключать и попытки враждебных сил повлиять на жителей и их настроение при помощи человеческого фактора.

Формирование отрицательной установки - одна из форм гибридной атаки, направленная на снижение доверия к ведомствам, в том числе и финансовым", – сказал он.

Пресс-секретарь Swedbank Унни Ерндал передала Delfi следующую позицию: "Дискуссии о геополитике в шведских СМИ происходят постоянно. Swedbank наблюдает за ними, но не участвует в них".

Лауринавичюс сказал, что Россия не оставляет без внимания банки в Литве с момента развала СССР.

"Мы можем взглянуть на пример Латвии, и в Литве, что было с банком Snorаs о Ūkio bankаs, немало связей. Но важна не только история. Посмотрите, что случится, если им удастся их предприятие, если на литовском рынке не останется скандинавских банков.

Очевидно, что вклад банков в рост нашу экономику был. Конечно, не только это повлияло, но и помощь ЕС и т.д. Но без банков и скандинавского капитала было бы хуже. Я не говорю, что хорошо, что он только скандинавский, но так уж есть. Экономика всегда нуждается в банковском капитале", – сказал он.

Лауринавичюс заметил, что, если вытеснить шведские банки, появятся условия для прихода российских или связанных с Россией.

"У нас уже сейчас есть, скажем, Revolut, я считаю, он полностью связан с Россией. Банк Meridian, по моему мнению, связан с Россией. Это небольшие примеры, но если скандинавских банков в Литве не останется (а их становится меньше, и рынок может открыться), тогда могут появиться. Конечно, могут появиться и банки каких-то других стран, но Россия явно нацелена на банки в странах Балтии", – считает специалист.

Лауринавичюс сказал, что Россия делает это в силу разных причин. "Начиная с отмывания денег (что она делает в государственном масштабе), заканчивая контролем экономики. Банки - это контроль над экономикой", – обобщил аналитик.

Он прибавил, что даже при наличии "предохранителей" в отношении иностранцев некоторые подозрительные инвесторы проскальзывают. Один из них – компания Settek, которой Центробанк Литвы недавно выдал лицензию на открытие ведомства электронных денег.

"Там инвестор россиянин, связанный с молдавским Laundromat. О нем самом можно многое думать, но его банковское окружение связано.

Еще был случай через латвийские инвестиции, речь идет о людях, связанных с Parex. Там тоже все связи российские", – напомнил Лауринавичюс.

Комментируя шведскую статью, Купшис заметил, что сегодня можно увидеть много фейковых новостей.

"Каждое подобное высказывание надо оценивать серьезно. Может, это нужно для отвлечения внимания?

Я отношусь с осторожностью и с некоторой улыбкой, поскольку каждый может придумать теории заговора.

Если угрозы реальные, их решают без предания огласке. Если наблюдается вброс в публичное пространство, где они приобретают форму карикатур, то вряд ли это можно считать реальными угрозами", – сказал он.

Купшис заметил, что в данном случае граница между реальностью и фантазией размыта.

"На самом ли деле мы видим здесь проблему или это выдумка. Тогда этой выдумкой может воспользоваться любой и ослабить нас.

Ведь можно сказать, что шведские банки - часть гарантии нашей независимости. Что Швеция будет спасать нас от какой-либо внешней угрозы, ведь у нее здесь есть несколько своих банков.

Но, честно говоря, это в своем роде карикатура. Этот аргумент... Дискурс становится нерациональным, из области фантазии", – сказал Купшис.