По словам временно занимающего обязанности министра экономики и инноваций министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, правительство предусмотрело три основных меры по поддержанию ликвидности бизнеса.

"Весь пакет Invega превышает более 1 млрд евро, правительство удвоило объем финансовых мер. Самая большая сумма будет выделена под гарантии, но три основные меры – это "кредитный отпуск", гарантии и кредитование", – заявил Ж. Вайчюнас на пресс-конференции.

Руководитель по вопросам Invega Кестутис Мотеюнас сказал, что под гарантии предусмотрено выделить более 800 млн евро.

"Такую сумму кредитов государство уже готово гарантировать финансовым ведомствам под бизнес-кредиты", – сказал К. Мотеюнас.

Он также сообщил, что в ближайшее время будут объявлены новые меры по поддержанию ликвидности компаний.

Несколько недель назад Кабмин утвердил беспрецедентный пакет поощрения экономики в размере 5 млрд евро, призванный помочь жителям страны и смягчить последствия, вызванные кризисом с коронавирусом.