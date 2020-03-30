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Помощь, выделяемая правительством Литвы для поддержания ликвидности предприятий в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, повышается в два раза – с 500 млн до более чем 1 млрд евро.
Eurai
Eurai
© Scanpix

По словам временно занимающего обязанности министра экономики и инноваций министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, правительство предусмотрело три основных меры по поддержанию ликвидности бизнеса.

"Весь пакет Invega превышает более 1 млрд евро, правительство удвоило объем финансовых мер. Самая большая сумма будет выделена под гарантии, но три основные меры – это "кредитный отпуск", гарантии и кредитование", – заявил Ж. Вайчюнас на пресс-конференции.

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Руководитель по вопросам Invega Кестутис Мотеюнас сказал, что под гарантии предусмотрено выделить более 800 млн евро.

"Такую сумму кредитов государство уже готово гарантировать финансовым ведомствам под бизнес-кредиты", – сказал К. Мотеюнас.

Он также сообщил, что в ближайшее время будут объявлены новые меры по поддержанию ликвидности компаний.

Несколько недель назад Кабмин утвердил беспрецедентный пакет поощрения экономики в размере 5 млрд евро, призванный помочь жителям страны и смягчить последствия, вызванные кризисом с коронавирусом.

ru.DELFI.lt
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