DELFI писал, что желающие воспользоваться субсидиями должны поспешить. В 2018 г. на это выделили 2 млн. евро, эти деньги могли получить 115 семей. В 2019 г. на субсидии планируют выделить 8,7 млн. евро (для 590 семей), а в 2020 г. – еще 8,1 млн. евро (для 548 семей).
46% заявок подали молодые семьи с одним ребенком, 27% – с двумя детьми, 23% – без детей и 4% – с тремя и больше детьми.
111 заявок было подано в мэрии Каунасского района, 73 – Клайпедского района, 67 – Вильнюсского района, 47 - Паневежского района, еще 542 – в мэрии других районов.
Из 840 заявлений 185 уже приняты, 27 - удовлетворены, 120 - отклонены, 508 - находятся на стадии рассмотрения.
"Молодые семьи проявили высокую активность и это свидетельствует об актуальности нашего предложения. По первичным данным мы видим, что в регионах есть большая потребность в жилье, поскольку 542 заявки поданы на покупку жилья не рядом с большими городами. Мы видим реальную потребность, и в правительстве, парламенте будем искать возможность удовлетворить потребность семей в жилье", - сказал глава Соцмина Линас Кукурайтис.
Соцмин Литвы напоминает, что по закону молодая семья - это супруги или воспитывающие ребенка отец или мать младше 35 лет.
Молодым семьям предлагают следующие субсидии:
– бездетным семьям – 15%;
– семьям с 1 ребенка – 20%;
– семьям с 2 детьми – 25%;
– семьям с 3 и больше детей – 30%.
Если состав семьи изменится (увеличится) можно претендовать на дополнительную субсидию, при условии, что родителям по-прежнему нет 35 лет.
При получении субсидии общая стоимость жилья не должна превышать 87 000 евро. Деньги выплачивают не позже чем в течение 4 месяцев со дня выдачи кредита.
На покупку участка под строительство не может быть выделено больше 15% суммы кредита.
Чтобы получить льготный кредит надо декларировать место жительства в Литве или быть на учете в списке людей, недекларировавших место жительства.
Субсидию могут получить не только граждане Литвы, но и граждане других стран ЕС или стран Европейского экономического пространства и другие иностранцы, у которых есть постоянный вид на жительство в Евросоюзе или они получили убежище в Литве.
Молодая семья не может свободно распоряжаться имуществом. Если семья продаст его раньше чем через 10 лет, ей придется вернуть полученную субсидию.
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