На этой неделе в Центре реестров было зарегистрировано предприятие Itaka LT, единственным акционером и владельцем которого является руководитель и акционер литовской турфирмы Alfaturas Эугениюс Рудинскас. Он BNS подтвердил, что новая фирма связана с польским туроператором.
"Я сейчас не могу всё сразу раскрыть и рассказать, нужно обождать до 5-6 января, а тогда будет сделано официальное сообщение для СМИ, в котором всё будет изложено. В принципе это то, что вы думаете, но до конца ещё не отлажено", – сказал BNS Рудинскас, отвечая на вопрос о связи его фирмы с польской Itaka.
Itaka, по его словам, уже не обсуждает вопрос приобретения Novaturas, нo будет стремиться перенять Alfaturas.
В июне сообщалось, что инвестфонд частного капитала Enterprise Investors и мелкие акционеры Novaturas продают 100% акций последнего компании Itaka Holdings. Однако в ноябре Enterprise Investors сообщил об отказе от таких планов и о намерении котировать свои акции на Варшавской и Вильнюсской фондовых биржах.
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