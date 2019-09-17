Польский премьер призывает литовские компании инвестировать в Польше

Во вторник находящийся с визитом в Литве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал литовские компании инвестировать в Польше, с удовлетворением отметив более тесные экономические отношения стран.
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"Мы обсудили польские инвестиции в Литве, а также призываем литовские компании инвестировать в Польше", – сказал гость на совместной с литовским премьером пресс-конференции.

По словам М. Моравецкого, экономические связи Литвы и Польши становятся все более тесными.

"Я рад тому, что экономические связи становятся все более тесными, и это ведет к тому, что у нас есть схожие взгляды на большинство вещей в Европе", – сказал он.

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Находившийся с визитов в Польше в июле президент Литвы Гитанас Науседа призвал банки этой страны прийти в Литву.

Президент считает, что рост конкуренции был бы полезным для банков, имеющихся сейчас на литовском рынке.

Ранее в Литве действовало Вильнюсского отделение польского банка Kredyt Bank, которое в 2004 года приобрел банк Nordea, последний же сейчас в странах Балтии объединен с DNB в банк Luminor.

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