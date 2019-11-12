Польский эксперт: налог на активы банков вреден для банков, клиентов и экономики

По утверждению эксперта Ассоциации банков Польши Мариуша Зигеревича, структура этого налога плохая, поскольку он распространяется на банковские активы (имущество), а не на пассивы (обязательства).
"Банковский сектор в Польше никогда не выступал против введения налога. Но мы говорим, что структура налога - худшая из возможных. Мы нашли очень мало примеров налогообложения активов", - сказал Зигеревич на пресс-конференции, организованной Ассоциацией банков Литвы во вторник.
По его словам, введение налогообложения банковских активов в Польше в 2016 году снизило конкурентоспособность сектора и ослабило самых маленьких игроков рынка. В настоящее время, по мнению эксперта, крупные банки страны находятся в лучшем положении, поскольку они могут ещё больше ограничить свои расходы.
"До введения налога у нас в Польше было 38 банков, теперь только 31 (...) После введения налога крупные банки стали ещё сильнее, а мелкие ослабли. У нас был очень конкурентоспособный банковский рынок, а теперь имеем группу из восьми крупных банков, которые получают наибольшую прибыль", - подчеркнул Зигеревич.
Сейм на прошлой неделе одобрил предложение по налогообложению активов банков, кредитных союзов и других кредитных организаций, превышающих более 300 млн евро.
Ассоциация банков Литвы считает, что налог является потенциально неконституционным и сделает банковские услуги более дорогими для населения.
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