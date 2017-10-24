"Я представляю ипотечный банк PKO, который отвечает за выпуск гарантированных облигаций. Гарантированные облигации - это специальные облигации, выпуском которых можно привлечь финансирование с рынка. Литва вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) сейчас работает над этим вопросом. Встреча стала хорошим поводом поделиться своим опытом и договориться о дальнейших шагах", - сказал Р.Козловский журналистам в понедельник после встречи с В.Шапокой.

Когда Р.Козловского спросили о развитии PKO в Литве, он сказал, что ответить на этот вопрос не может, сообщает BNS.

"Этот вопрос следовало бы адресовать головной компании, банку PKO. Я представляю ипотечный банк и не могу комментировать этот вопрос", - сказал Р.Козловский.

По данным BNS, PKO активно интересуется возможностями начать деятельность в Литве. Когда осенью прошлого года банки DNB и Nordea объявили о планах объединить свою деятельность в Балтийских странах, PKO упоминался в СМИ как вероятный покупатель нового объединенного банка Luminor, который начал деятельность в октябре этого года.

PKO в 2013 году купил за 694 млн. евро бизнес Nordea в Литве, о возможном расширении за рубеж упоминается и в обнародованной в ноябре 2016 года новой стратегии деятельности PKO.