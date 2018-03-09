О возможности сотрудничества в деле добычи нефти в Литве говорили с министром энергетики страны. "Представители Польши сказали, что их компании интересуются разведкой нефти в Литве. Министр информировал, какие решения были приняты правительством на этой неделе и что дальнейшие слушания пройдут в парламенте", - сказала советник министра Аурелия Верницкайте.

О каких компаниях шла речь, не сообщается.

Однако подтвердили, что польские компании интересуются разведкой нефти в Балтийском море.

По сведениям источников DELFI, речь шла об интересах польской компании Lotos в Балтийском море.

В Литве, в Гаргждай, основана компания Lotos Geonafta.

Польские компании и прежде интересовались возможностью разведки нефти в Литве.

В апреле 2014 г. сообщалось, что польская группа Lotos надеялась получить разрешение на разведку нефтяных месторождений в литовских водах, писала Gazeta Wyborcza.

Об этом говорил и вице-председатель группы Збигнев Пашковский. По его словам, концерн уже ведет переговоры с правительством Литвы о такой возможности.

"Пока литовцы никакие сроки не указали, но у нас есть надежда, что через 2-3 года мы вернемся к этой теме", – цитировало Пашковского агентство PAP.

В то время у Lotos Petrobatic уже были 3 нефтяные платформы в Балтийском море.