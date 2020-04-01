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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG начинает коммерческую деятельность на контролируемой компанией-оператором терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta станции распределения СПГ.
Klaipėdos nafta
Klaipėdos nafta
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Глава Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис надеется, что развитие рынка СПГ активизируется, цены станут конкурентоспособнее, а клиенты в регионе смогут использовать больше СПГ.

Как сообщает компания, именно в Польше есть потенциал для развития рынка, так как в этой стране развитие этого рынка происходит особенно стремительно.

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Klaipedos nafta и PGNiG подписали договор в ноябре прошлого года. Мощности станции для польской компании зарезервированы на пять лет.

В 2019 году загрузка газораспределительной станции возросла на 45%, за два года деятельности на неё было доставлено 44 тыс. кубометров СПГ, станцией пользовались 12 компаний из Литвы, Эстонии и Польши.

ru.DELFI.lt
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