Глава Klaipedos nafta Дарюс Шилянскис надеется, что развитие рынка СПГ активизируется, цены станут конкурентоспособнее, а клиенты в регионе смогут использовать больше СПГ.

Как сообщает компания, именно в Польше есть потенциал для развития рынка, так как в этой стране развитие этого рынка происходит особенно стремительно.

Klaipedos nafta и PGNiG подписали договор в ноябре прошлого года. Мощности станции для польской компании зарезервированы на пять лет.

В 2019 году загрузка газораспределительной станции возросла на 45%, за два года деятельности на неё было доставлено 44 тыс. кубометров СПГ, станцией пользовались 12 компаний из Литвы, Эстонии и Польши.