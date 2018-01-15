"Цель проекта - обеспечение долгосрочного и прогнозируемого финансирования кредитной деятельности SMS Kredyt. На первом этапе проекта хотят договориться с компанией ИТ о создании инфраструктуры, подготовке финансовой модели, начать процесс трудоустройства и выполнить тщательный анализ модели деятельности в Литве", – сказано в пресс-релизе.

Указано, что позже правление компании будет решать, продолжить ли проект. Специализированную лицензию банка SMS Kredyt надеется получить в этом или следующем году, согласно подсчетам, первый этап проекта будет стоить 100 000 евро.

Окончательная стоимость проекта, по данным компании, будет зависеть от интереса внешних инвесторов.