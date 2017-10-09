Польская компания поставит Вильнюсу 150 новых автобусов

Сто пятьдесят новых автобусов 50 поставят Вильнюсу за 40,486 млн. евро в следующем году польская компания Solaris Bus & Coach и банк Luminor, сообщает BNS.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Вильнюсская мэрия сообщила, что компания победила на конкурсе, в котором также участвовала каунасская компания по торговле грузовыми автомобилями и автобусами Adampolis совместно с литовскими филиалом UniCredit Leasing.

В лизинг было приобретено 100 двухосных и 50 трехосных автобусов с низким уровнем пола.

Столичная мэрия в сентябре договорилась с Solaris по поводу приобретения 41 нового троллейбуса за 19,2 млн. евро.

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