Польская компания поставит Вильнюсу 150 новых автобусов

Вильнюсская мэрия сообщила, что компания победила на конкурсе, в котором также участвовала каунасская компания по торговле грузовыми автомобилями и автобусами Adampolis совместно с литовскими филиалом UniCredit Leasing.

В лизинг было приобретено 100 двухосных и 50 трехосных автобусов с низким уровнем пола.

Столичная мэрия в сентябре договорилась с Solaris по поводу приобретения 41 нового троллейбуса за 19,2 млн. евро.