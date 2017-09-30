Польша создала комитет по вопросу репараций от Германии

По словам руководителя комитета Аркадиюша Мулярчика, целью рабочей группы будет анализ размера репараций, требуемых от Германии.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Варшава имеет право запросить от Германии репарации за нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны.

Позже политики правящей партии Польши Право и справедливость (PiS) заявили, что Варшава хочет добиваться военных репараций и от России.