Польша создала комитет по вопросу репараций от Германии

Парламент Польши создал комитет по вопросу выплаты Германией репараций за период Второй мировой войны. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство PAP.
Warsaw
© Shutterstock nuotr.

По словам руководителя комитета Аркадиюша Мулярчика, целью рабочей группы будет анализ размера репараций, требуемых от Германии.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Варшава имеет право запросить от Германии репарации за нанесенный стране ущерб во время Второй мировой войны.

Позже политики правящей партии Польши Право и справедливость (PiS) заявили, что Варшава хочет добиваться военных репараций и от России.

Газета.ру
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