Вице-министр энергетики Польши Михаил Куртыка сказал, что можно надеяться на поставки газа из Норвегии через польский морской газопровод Baltic Pipe или терминал сжиженного природного газа в Польше.

"Если иметь в виду тот факт, что Польша будет той страной, у которой будет выход к альтернативному источнику поставок газа - через газопровод с Норвегией или расширенный терминал СПГ в Свиноуйсьце, - у нас будет та энергобезопасность и возможность позаботиться о поставках газа. Как для Литвы, так и для других стран Балтии", - сказал Кутырка.

На вопрос, сможет ли Польша конкурировать ценами с российским "Газпромом", Кутырка ответил, что альтернатива позволит ограничить цены.

"Сейчас ЕК рассматривает антимонопольное дело, которое показывает, что "Газпром" там, где может, пользуется своей монополией. Итак, в нашей части Европы цены самые высокие, появление любой альтернативы де-факто дает возможность ограничить расходы", - заметил он.

Вопрос покупки газа у Польши рассмотрела бы и компания холдинга Lietuvos energija Lietuvos dujų tiekimas. Ее руководитель Мантас Микалаюнас ранее говорил, что если Польша осуществит проект Baltic Pipe, то это может стать еще одной альтернативой для Литвы.

"Можно сказать, что и Baltic Pipe, как еще один источник природного газа был бы действительно выгоден для литовских потребителей, наших клиентов. Особенно если иметь в виду, что в конце 2021 года Литву и Польшу должен соединить газопровод GIPL, что позволит пользоваться не только Baltic Pipe, но и другими источниками природного газа, которые сейчас есть у Польши", - сказал Микалаюнас.

Газопровод Baltic Pipe Польша намерена достроить в 2022 году. Согласно подсчетам, это позволит полностью отказаться от газпромовского газа, который на польском рынке составляет 63%, тогда 43% газа будут поставлять из Норвегии. Остальную часть планируют получать через терминал СПГ и местные газодобывающие компании.

Польсо-литовский газопровод GIPL должен быть достроен в 2021 году.