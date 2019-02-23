Польский чиновник уверен, что Москва оказала воздействие на позицию исполнительного органа, поэтому ЕК решила провести переговоры с польскими специалистами по поводу канала. Грубарчик подчеркнул, что строительство не представляет угрозы для окружающей среды, как якобы заявляли в России. Министр призвал ЕК не поддаваться ее влиянию. Он добавил, что именно Москва первая заговорила о вреде для природы, а потом эту мысль подхватили общественники.

Стоимость сооружения составляет примерно 880 миллионов злотых (202 млн евро). Строительство будет финансироваться за счет бюджета Польши без участия фондов Евросоюза. Представитель Greenpease Polska Магдалена Фигура заявила, что строительство канала через Вислинскую косу представляет серьезную угрозу для экологии. Организация обратилась с жалобой в ЕК, сообщает DoRzeczy.

Как сообщалось, Польша намерена создать искусственный остров в Калининградском (Вислинском) заливе в процессе строительства судоходного канала через Балтийскую косу. Этот канал позволит развивать судоходство в обход российских территорий на Балтике.

По проекту искусственный остров должен иметь площадь около 181 га и должен быть локализован на Вислинском заливе. Именно там будет собран материал, извлеченный из дна залива при перекопке (и строительстве судоходного канала через Балтийскую косу). Планируется, что остров будет иметь высоту 2-3 метра над уровнем моря. В настоящее время Польша не предусматривает использование этой суши в целях туризма.

Строительство канала через Балтийскую косу, который соединит Вислинский залив с Гданьской бухтой, является политическим проектом бывшего премьер-министра и председателя правящей консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.

В ноябре 2018 года начались работы по строительству канала через Балтийскую косу. Он будет построен в поселке Новый Мир, где находится самое узкое место песчаного полуострова. Длина судоходного канала составит 1 километр, а глубина — 5 метров. Он будет соединять Балтийское море с Калининградским заливом и предназначаться для того, чтобы в порт Эльблонг могли заходить крупные суда длиной до 100 метров и шириной 20 метров.

В Польше заявляют, что канал, строительство которого планируют завершить в 2022 году, позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в заливе, минуя территориальные воды России. В настоящее время пройти в залив можно лишь через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота), что весьма проблематично из-за длительных процедур согласования.