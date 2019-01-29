"Вчера в Брюсселе я подошел к министру польского хозяйства Польши, еще раз поговорил, а сегодня в письменной форме нас информировал главный ветеринарный уполномоченный", – отметил в пресс-релизе министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис.
После встречи с польским министром, которая состоялась 18 января, сообщалось, что разрешение на экспорт свиней будет возобновлено, однако экспортеры должны будут провести 15-дневные анализы, а также повторить их в день вывоза в Польшу.
В декабре прошлого года Польша запретила импорт свиней и свинины с большей части территории Литвы - зоны африканской чумы свиней, то есть оттуда, где были найдены павшие от этого заболевания дикие кабаны.
В 2018 году в Польше были зарегистрированы 109 вспышек АЧС на свиных фермах, а в Литве – 51, в Польше было уничтожено 25,4 тыс. свиней, а в Литве - 22,7 тыс. В прошлом году в Польше АЧС была выявлена у 4,1 тыс. кабанов, в Литве – у 3,1 тысяч.
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