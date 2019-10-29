LRT недавно представил исследование, в котором описаны 5 сценариев использования недвижимости. Самым привлекательным вариантом назвали строительство нового здания с возможностью использовать часть участка для других потребностей государства или продажи.

"Если перевести LRT в новое здание, освободившийся участок с постройками можно использовать для других потребностей государства. Если их не будет, то территорию можно продать, а на вырученные деньги финансировать инвестиционные проекты LRT.

По мнению специалистов Ober-Haus nekilnojamasis turtas участок в 3,61 га со зданиями на ул. С.Конарскё, 49, можно продать за 9 млн. евро", – сказано в документе.

Исследование провела компания Bolds Property Partners. Она отметила, что, по закону, LRT управляет имуществом на правах доверия. Это имущество принадлежит государству, поэтому не может быть приватизировано.

Чтобы реализовать имущество LRT, нужно менять законы: либо передать его LRT, либо передать Имущественному банку.

В исследовании отмечено, что на этом участке есть два охраняемых объекта. Это само здание LRT и мемориал 13 января (место памятного события).

"В здании радио нельзя менять объем, планировку этажей (штукатурку, элементы фасада, некоторых внутренних помещений). Чтобы сохранить мемориал 13 января, нужно сохранить рельеф поверхности", – сказано в документе. Эти объекты находятся у дороги, а продать предлагают участок, находящийся дальше от ул. С.Конарскё.

В исследовании сказано, что максимальная высотность застройки на участке - 35 м, а максимальная плотность – 80%.

Представитель Ober-Haus Саулюс Вагонис сказал DELFI, что этот участок привлекателен при выполнении двух условий.

"Первое, если он продается на правах собственности. Второе, если будет возможность строить жилые дома", – сказал он, заметив, что главная проблема - это то, что участок принадлежит государству.

"Когда сталкиваются с арендой государственной земли, процесс становится неопределенным, что касается времени, объема, ведь до сих пор неясна позиция государства, которое представляет Национальная земельная служба", – сказал он.

Те же проблемы назвал и директор Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс.

"Место, конечно, интересное. Оно привлекательное – рядом Науяместис, эти территории активно застраиваются, они интересуют застройщиков. Конечно, вопрос в цене, – тут нужно тщательное исследование.

Надо выяснить, что там можно делать, ведь участок государственный. Если участок не будут продавать, то мы сталкиваемся с вызовом, поскольку не существует четкой госполитики в установке правил использования арендуемой государственной земли", – сказал он, заметив, что вариант был бы более привлекательным, если бы землю продали.

В исследовании, заказанном LRT, сказано, что большая часть зданий построена во второй половине XX века, за последние 30 лет их не обновляли.

"Здания энергетически неэффективны, плохо запланированы, система инженерных решений неважная. Кроме того, не хватает инфраструктуры для деятельности LRT, студии не отвечают стандартам, не отделены потоки работников и посетителей. Это ограничивает возможности развития, не обеспечивает подходящие условия развития и повышает эксплуатационные расходы. Содержание зданий обходится в 0,93 млн. евро в год", – сказано в документе.

Указано, что LRT может начать проектирование в 2021 году, а подрядчик может завершить проект в конце 2025 года.

4 года займет проектирование и строительство. Еще 12 месяцев потребуются на подготовку: обеспечение финансирования, госзакупки и др. Здание радио предлагают реконструировать и открыть в нем музей.

Новое здание LRT могло бы быть 4-этажным (из них один этаж подземный): 19 000 кв. м - надземная часть, 10 000 - подземная. Первый этаж - студии телевидения, склад декораций, гараж переносных студий и др. На втором этаже - аппаратные, гримерки, залы для репетиций, радиостудии и др., на третьем – администрация, радио-и телестудии и др.

На осуществление проекта всего потребовалось бы 47,5 млн. евро.

Основной источник финансирования - выплаты из бюджета. В студии были и другие сценарии:

1. Ничего не менять (базовый сценарий).

2. Реконструкция имеющихся зданий. Рассматривается строительство пристройки к большой студии. Возможно, перепланирование помещений.

3. Строительство нового здания с оборудованием наземной стоянки для машин.

5. Строительство нового здания в другом месте. В результате была бы продана большая часть участка на ул. С.Конарскё, 49.

Исследование обошлось в 50 000 евро.