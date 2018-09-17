"Инвестиции такого типа важны не только в экономическом смысле, но и политически - они повышают интерес стран к тому, что происходит в регионах, где инвестировали их предприятия или предприниматели. Правда, для нас такая инвестиция в геополитическом смысле была бы куда более значимой, если бы она была сделана в каком-нибудь 1995 году, еще до вступления Литвы и других Балтийских стран в Евросоюз (ЕС) и НАТО", - сказал BNS директор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.
Он подчеркнул, что членство НАТО заметно повысило внимание США к делам Балтийских стран, это очевидно из присутствия вооруженных сил США в регионе.
"Другой фактор, который корректирует традиционное отношение к связи между инвестициями и политической безопасностью - это политика нынешнего президента США Дональда Трампа, зачастую противоречащая установившимся взглядам и экономическим объяснениям. Несмотря на связи инвесторов с самим Д. Трампом, его решения иногда бывают основаны на иных мотивах, нежели диктует нам обычная экономическая и политическая логика", - сказал Р. Вильпишаускас.
По словам декана Факультета политических наук и дипломатии Университета им. Витаутаса Великого Шарунаса Лекиса, инвестиция Blackstone может создать альтернативу доминировавшему до сей поры в банковском секторе Балтийских стран скандинавскому капиталу.
"Очень хорошо, что в банковский сектор приходит американский капитал, это намного лучше, чем капитал с Востока, кроме того, это создаст альтернативу сформировавшейся на банковском рынке стран Балтии монополии скандинавского капитала. Blackstone представляет англосаксонскую традицию, они немного проще относятся к вопросам заимствований, не боятся инвестировать и рисковать, а это может быть очень выгодно для рынка Балтийских стран", - сказал Ш. Лекис BNS.
По его словам, нужно учитывать и то, что глава Blackstone Group Стивен Шварцман пользуется влиянием в окружении Д. Трампа - предприниматель является председателем президентского Форума стратегии и политики.
"С. Шварцман считается одним из сторонников администрации Д. Трампа, множество международных проектов Blackstone соответствуют и поддерживают линию Д. Трампа. Очевидно, что благодаря этой инвестиции внимание администрации США к Литве и другим странам Балтии должно возрасти. Если приходят деньги, то ты заинтересован, чтобы кто-нибудь не вынес их за несколько часов", - сказал Ш. Лекис.
На прошлой неделе сообщалось, что Blackstone за 1 млрд евро покупает у DNB и Nordea 60% акций действующего в странах Балтии банка Luminor.
Blackstone - одна из крупнейших инвесткомпаний в мире. Активы компании составляют 439 млрд долларов (378,9 млн евро), она инвестирует в частные фонды недвижимости, имущества и др. глобальные фонды.
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