Полётов в воздушном пространстве Литвы стало меньше на 70%

После того, как Россия в пятницу прекратила все международные рейсы, глава Oro navigacija говорит, что пока реального спада не наблюдается. В прошлую пятницу он прогнозировал, что из-за этого объёмы деятельности компании могут сократиться примерно наполовину.

"В оба выходных в Литве было по 150 полётов, между тем в предыдущие выходные было более чем по 200 полётов каждый день. Такого сильного спада полётов, как ожидалось после прекращения Россией всех международных полётов, ещё не наблюдается", - сказал BNS в понедельник Миндаугас Густис.

По его словам, это может быть связано с тем, что Россия возвращает своих граждан из-за рубежа.

23-29 марта по сравнению с таким же периодом прошлого года полётов над Литвой стало меньше на 70%, их число составило 1305, а только транзитных полётов стало меньше на 68% и было 1040.

На прошлой неделе больше всего транзитных полётов через Литву было в Россию (445 полётов – на 42% меньше, чем в прошлом году), в Германию (172 – на 71,5% меньше), в Китай (51 – на 67% меньше).