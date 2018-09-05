Полиция расследует деятельность компании Telemaxi.lt, просят откликнуться пострадавших

"Проводится расследование по факту фиктивного использования интернет-магазина www.telemaxi.lt, обманом от имени ЗАО Erinvestus было приобретено имущество физических и юридических лиц", – сказано в пресс-релизе полиции.
Выявлено, что разные лица на счет, указанный на сайте www.telemaxi.lt переводили разные суммы за мобильные телефоны, однако товар так и не получили, и деньги им никто не вернул.
Расследование проводит Отдел криминальной полиции ГПК Вильнюсского округа.
Полиция просит всех пострадавших в результате мошенничества владельцев интернет-магазина www.telemaxi.lt обратиться в ближайший комиссариат полиции.
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