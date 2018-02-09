С 1 января в Литве в рабочие дни и в субботу алкоголь продают с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 ч. до 15 ч.

Полиция ГКП Алитусского округа задержала 25-летнего жителя Алитуса, который продавал алкоголь через фейсбук.

В одной из групп он предложил помощь желающим приобрести алкоголь после 20 ч.

С ним связались и он рассказал об имеющемся ассортименте, ценах и месте встречи.

С мужчиной встретились полицейские в штатском. Он принес бутылку с алкоголем и попросил заплатить за нее.

За нарушение закона задержанному грозит штраф в размере 300-850 евро.

Полиция опубликовала и переписку с этим лицом.