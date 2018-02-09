С 1 января в Литве в рабочие дни и в субботу алкоголь продают с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 ч. до 15 ч.
Полиция ГКП Алитусского округа задержала 25-летнего жителя Алитуса, который продавал алкоголь через фейсбук.
В одной из групп он предложил помощь желающим приобрести алкоголь после 20 ч.
С ним связались и он рассказал об имеющемся ассортименте, ценах и месте встречи.
С мужчиной встретились полицейские в штатском. Он принес бутылку с алкоголем и попросил заплатить за нее.
За нарушение закона задержанному грозит штраф в размере 300-850 евро.
Полиция опубликовала и переписку с этим лицом.
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