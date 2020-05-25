Неделю назад таких нарушений было еще больше - предупреждение получили 257 торговцев и 180 пкупателей.

Полиция проверила 187 водителей. В организме одного из них было 0.44 промилле, кроме того, он ехал на незастрахованном автомобиле без техосмотра.

Еще 4 водителей управляли автомобилями без прав, один водитель доверил свой автомобиль человеку, у которого не было прав. Техосмотра не было у 6, страховки у 5 автомобилей. Трое водителей были не пристегнуты ремнем безопасности, 26 оставили автомобили в неположенном месте.

Администрация рынка быстро отреагировала на замечания полицейских – расширила проходы между рядами, в более просторное место перенесла торговлю цветами и растениями – благодаря этому людям легче соблюдать безопасную дистанцию.