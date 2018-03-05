В редакцию издания обратилась Клайпедчанка Ирена, которая пожаловалась, что не может купить детектор дыма, поскольку везде их раскупили.
"Мы одобряем такие требования. Считаем, что это пресечет пожары. Но мы боимся, что не успеем купить и получим штраф", – сказала госпожа Ирена.
Представитель клайпедского Ermitažas Эрикас Каджюлис сказал, что в последнее время спрос на детекторы вырос. За месяц в магазине продали 300–400 детекторов. Правда, запасы постоянно пополняются.
По информационному телефону ТЦ Senukаi, журналистам сказали, что детекторы в последнее время действительно пользуются спросом.
Представитель Kesko Senukai Рамунас Кливис сказал, что в январе и феврале этого года продажи детекторов в клайпедских магазинах выросли почти на 120%.
Специалист Клайпедского управления службы пожарной безопасности Бируте Гедримайте-Милювене порадовалась, что люди заботятся о своей безопасности.
Детекторы не тушат огонь, а сообщают о пожаре, что способствует более быстрой реакции, чем быстрее замечают пожар, тем быстрее люди могут вызвать помощь и так сохранят свое имущество.
Гедримайте-Милювене напомнила, что детекторы дома можно легко установить самостоятельно. Их можно прикрутить в центре потолка или приклеить клейкой лентой.
Для максимальной безопасности детекторы нужно оборудовать в каждой комнате квартиры и на каждом этаже частного дома. Однако для обеспечения безопасности достаточно и одного детектора в холле.
Заместитель главы департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас 2 февраля на пресс-конференции отметил, что будет проведена превентивная акция "Давайте жить в безопасности". В рамках акции 100 000 человек получат информацию о необходимости установки детекторов, если после этого будут случаи злоупотребления, "будут устанавливаться сроки, затем санкции".
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