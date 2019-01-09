Привлеченные скидками покупатели буквально сметают товары с прилавков.
В последние дни перед закрытием игрушки и товары для досуга, обувь, галантерейные товары, верхнюю одежду, нижнее белье и канцелярские товары продают с 60% скидкой.
На многие продукты действует скидка в размере 40–50%.
Представители сети напоминают, что Hyper Maxima в Akropolis будет работать до 23 ч. 10 января. 11 января в магазине начнется реконструкция. Во время реконструкции покупатели могут посетить магазин этой сети в находящемся неподалеку ТЦ Ozas.
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