Привлеченные скидками покупатели буквально сметают товары с прилавков.

В последние дни перед закрытием игрушки и товары для досуга, обувь, галантерейные товары, верхнюю одежду, нижнее белье и канцелярские товары продают с 60% скидкой.

На многие продукты действует скидка в размере 40–50%.

Представители сети напоминают, что Hyper Maxima в Akropolis будет работать до 23 ч. 10 января. 11 января в магазине начнется реконструкция. Во время реконструкции покупатели могут посетить магазин этой сети в находящемся неподалеку ТЦ Ozas.