С 6 января в магазине Hyper Maxima, находящемся в вильнюсском торговом центре Akropolis, началась распродажа товаров. Магазин закрывается на реконструкцию.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Привлеченные скидками покупатели буквально сметают товары с прилавков.

В последние дни перед закрытием игрушки и товары для досуга, обувь, галантерейные товары, верхнюю одежду, нижнее белье и канцелярские товары продают с 60% скидкой.

На многие продукты действует скидка в размере 40–50%.

Представители сети напоминают, что Hyper Maxima в Akropolis будет работать до 23 ч. 10 января. 11 января в магазине начнется реконструкция. Во время реконструкции покупатели могут посетить магазин этой сети в находящемся неподалеку ТЦ Ozas.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

В отношении Small Planet Airlines возбуждено дело о банкротстве (1)

В отношении испытывающей финансовые трудности...

"Литовская почта" повышает зарплаты своим работникам

С 2019 года увеличиваются зарплаты у 4440 работников...

Покупатели сметают товары в закрывающемся магазине Maxima в ТЦ Akropolis (1)

С 6 января в магазине Hyper Maxima , находящемся в вильнюсском...

Надежда Литвы – Китай, только нет гарантии, что не будет как с Россией (55)

Несмотря на то, что из Литвы экспортируют немало...

Regitra объявила новые номера - водителям стоит поспешить (6)

9 января Regitra сообщила список номеров, которые...

TOP новостей

Пенсионное накопление: что надо сделать для принятия решения (8)

Каждый человек индивидуально должен решать,...

Надежда Литвы – Китай, только нет гарантии, что не будет как с Россией (55)

Несмотря на то, что из Литвы экспортируют немало...

Заявления экс-мэра Вильнюса в суде по делу о политкоррупции связывают с выборами

Свидетельства опрошенного по делу о политической...

Николай Статкевич Nikolajus Statkevičius

Николай Статкевич: у белорусов 500-летняя партизанская традиция, второго Крыма здесь не будет (66)

Белорусы смотрят на мир глазами российского...

Regitra объявила новые номера - водителям стоит поспешить (6)

9 января Regitra сообщила список номеров, которые...