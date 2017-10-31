Магазин был закрыт 4 месяца. Maxima в этом месте работает уже 19 лет.

"В реконструкцию было инвестировано 1,85 млн. евро. Площадь магазина составляет 1700 кв. м, он находится на двух этажах. Во время реконструкции для удобства посетителей мы установили лифт, в магазине действуют 5 касс самообслуживания", - сказал DELFI представитель Maximа Яунюс Шпакаускас.

По его словам, как и каждый раз во время строительства и реновации магазинов больше места выделяют для свежих продуктов.

В магазин пришло множество покупателей.