Магазин открыли без предупреждения, как это было с магазинами этой сети в Клайпеде и Паневежисе. Однако уже через час после его открытия появились десятки покупателей.

Денис, которого журналист встретил у входа, признал, что об открытии магазина узнал на DELFI и сразу отправился посмотреть: "Надеюсь, цены будут ниже, ведь сегодня открытие – может будут скидки".

Встреченные в отделе для садоводов Андрюс и Рамуне сказали: "Мы проезжали мимо и увидели стенд, поняли, что открыт. Мы ждали, было интересно. Поскольку мы построили дом, нас интересуется все – для территории, инструменты, а больше всего - цены"

Другой покупатель не был так благодушно настроен: "Кошмар, цены ужасные". Однако он отказался комментировать, какие цены нашел ужасными и ушел.

В это время к душевым кабинам подошли двое мужчин и сказали, что разочарованы ценами.

"Пока ничего особенного. Цены, как и везде, такой тут и оптимизм, еще один дорогой магазин", – сказал один из мужчин.

Другой прибавил, что ему вообще непонятны цены: "Крупным шрифтом - одна цена, рядом другая, а внизу очень мелким - третья. Зачем все это?"

И на самом деле на этикетках есть три цены – две на ярком фоне крупным шрифтом - одна указывает цену с дисконтной картой DEPO, вторая - цена на большое количество этого товара, если покупать с картой. Мелким шрифтом внизу набрана реальная цена.

В отделе продуктов питания журналист беседовал с Людмилой. Женщина показала, что купила: "Лопата – 2 евро с центами, мука – чуть больше евро. Неплохо, но цены такие же, как и везде. Ну, может мука дешевле, а зернистый творог намного дешевле, чем в других магазинах. Здесь – 77 центов, в Maximа – почти 1,30 евро".

Она сказала, что в общем все неплохо, но высказала опасение в связи с возможным ростом цен. "Пока неплохо, но потом может быть как с Lidl, откуда нам знать. Посмотрите, какие там были цены, а какими стали, сейчас дороже в два раза", – заметила Людмила.

Встреченные на стоянке для машин Томас и Эвалдас сказали, что они бывали в магазинах этой сети в Клайпеде и Паневежисе.

"Мы не в первый раз. Цены нормальные, дороже, чем у других не будет, но вряд ли будет и дешевле", – сказал Томас.

"Просторно, много товаров, можно заблудиться, выбор большой. Я заметила, что товары для отдыха и развлечений дешевле, а продукты - как и везде", – сказала Лаура.

DELFI интересовался ценами в магазине Depo.

К примеру, душевые кабины продают и по 124, и по 389 евро и дороже. Массажные дороже – 404, 777 евро и больше, но с дисконтной картой душевая кабина за 404 будет стоить 357 евро.

Цены на керамическую плитку от 5,50 евро за кв. м, есть по 9,29 и дороже.

Устойчивую к холоду плитку из каменной массы продают по цене от 15 евро за кв. м.

Смесители также есть в разную цену - и по 50, и по 136 евро и дороже.

То же самое и с уличной мебелью. Плетеный стол с 6 стульями обойдется в 755 евро, есть другие варианты по 1555 евро.

Стоимость лопат от 3 до 16 евро.