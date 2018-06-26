"Я думаю, овощи и фрукты надо бы перебирать как в других ТЦ, каждый час, а не привезти в зал, оставить и забыть, пока они не испортятся", - писал читатель.
"Мы благодарим читателя за замечание и приносим извинения за неприятное впечатление! Мы изучили ситуацию и спешим информировать, что это произошло по ошибке – работник забыл в торговом зале коробку с испортившимися фруктами, которые должен был унести.
Мы постоянно заботимся о том, чтобы было гарантировано качество наших овощей и фруктов, а контроль проводим на всех этапах логистики, а также – в магазинах. В наших магазинах работают координаторы свежести овощей и фруктов, они обязаны каждый час перебирать и пополнять ассортимент.
Нам очень жаль, что покупателю удалось увидеть непривлекательную картину, еще раз приносим извинения. Мы будем уделять больше внимания обеспечению свежести продуктов", - так ситуацию прокомментировала представитель Lidl Lietuva Валерия Лебедева.
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