"Я думаю, овощи и фрукты надо бы перебирать как в других ТЦ, каждый час, а не привезти в зал, оставить и забыть, пока они не испортятся", - писал читатель.

"Мы благодарим читателя за замечание и приносим извинения за неприятное впечатление! Мы изучили ситуацию и спешим информировать, что это произошло по ошибке – работник забыл в торговом зале коробку с испортившимися фруктами, которые должен был унести.

Мы постоянно заботимся о том, чтобы было гарантировано качество наших овощей и фруктов, а контроль проводим на всех этапах логистики, а также – в магазинах. В наших магазинах работают координаторы свежести овощей и фруктов, они обязаны каждый час перебирать и пополнять ассортимент.

Нам очень жаль, что покупателю удалось увидеть непривлекательную картину, еще раз приносим извинения. Мы будем уделять больше внимания обеспечению свежести продуктов", - так ситуацию прокомментировала представитель Lidl Lietuva Валерия Лебедева.