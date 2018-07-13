В редакцию LRT.lt обратился читатель, который интересовался, как такая температура действует на работников и покупателей.

Пресс-секретарь Maximа Паулюс Стонис сказал LRT.lt, что обычно ничего подобного не бывает, необходимая циркуляция воздуха обеспечивается. По словам Стониса, в Maxima bazė сейчас обновляют систему вентиляции, к концу июля работы должны быть завершены.

Представитель Maxima не отрицают, что это один из старых магазинов сети, поэтому система вентиляции может работать несовершенно: "В данном случае у нас нет выбора, Конечно, повышение температуры неприятно, но нынешнее оборудование как-то работает".

Стонис сожалеет, что работники магазина сталкиваются с неудобствами, но обещает, что после обновления системы проблем не будет.

"Да, работники сталкиваются с несколько иными условиями, но сейчас у нас иной возможности нет – только просить у всех терпения, вскоре начнет действовать новая система. Эту проблему решают", – сказал Стонис.

Он заметил, что такая температура продуктам вреда не приносит, поскольку все оборудование действует безотказно, а во время проверок никаких нарушений не было установлено.

Заместитель начальника Вильнюсского отделения Государственной продовольственно-ветеринарной Дайва Ружялене сказала, что требования к температуре внутри магазина зависит от того, какими товарами торгуют. Однако она заметила, что продовольственные товары должны находится в помещении с температурой не выше 23 градусов тепла. Особый вред приносит длительное воздействие неподходящей температуры.

По словам Ружялене, служба проверяет температуру в магазинах, когда поступают жалобы. Жалоба в связи с температурой в Maxima bazė поступала в марте этого года, но во время проверки температура была нормальной.