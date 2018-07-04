В минувшие выходные он посетил дисконт-центр Outlet Park в Ogmios. Но в одном из магазинов его ждал неприятный сюрприз.
Клиент нашел брюки, которые ему понравились. Порадовала его и увиденная цена - вместо 79,95 их уценили до 29,95 евро. Миндаугас подошел к кассе, но там выбило другую цену 51,99 евро.
Что было дальше, он описал у себя на фейсбуке:
"Знали ли вы, что Миндаугас ходит по ТЦ и переклеивает этикетки, чтобы купить товар по более низкой цене? Я недавно узнал об этом. Столкнулся с неприятной ситуацией в магазине Aprangа в Outlet park.
Я примерил брюки Massimo Dutti за 29,95 евро, они мне подошли и я пошел к кассе. Но там выбили 51,99 евро.
Я спросил, откуда такая цена, а молодая продавщица разозлилась и заявила, что цена этих брюк точно не 29.95 евро. Заявила, что это не их этикетка. Я спросил, откуда клиенту знать, на какую из цен ему обращать внимание, а она стала обслуживать другого клиента.
Я потребовал вызвать заведующую. Та тоже сказала, что они руководствуются этикетками Aprangа, что в магазине часто бывают ошибки, но ничего не поделаешь. Сказала, что люди и свои этикетки наклеивают, к счастью, согласилась, что я, возможно, не из таких. на моих глазах сняла этикетку с небольшой ценой. Я к тому времени успел ее сфотографировать.
Так я брюки и не купил, поскольку Apranga обманывает людей. Я опознал первичную этикетку/цену на красном фоне, как в магазинах Massimo Dutti. Значит, они нераспроданные товары везут в дисконт-центр и продают по более высоким ценам. Таков литовский бизнес MG Baltic (контрольный пакет Aprangа принадлежит концерну MG Baltic)".
Портал DELFI обратился в группу Aprangа. Ответила представитель компании Ирма Марцинкене.
"Мы сожалеем в связи со сложившейся ситуацией. Действительная цена была 51,99 евро, но по ошибке или по иной причине появилась дополнительная наклейка. Мы приносим извинения и за недостаточно внимательное обслуживание. Поскольку поток товаров и покупателей очень велик, к сожалению, бывают разные ошибки", – сказала представитель компании.
Позже в редакцию пришло расширенное письмо, в котором затронули и вопрос мошенничества клиентов и ценовую политику.
Марцинкене указала, что в дисконт-центрах нередко фиксируют факты мошенничества клиентов и кражи, манипуляции с этикетками. По сравнению с обычными магазинами, убытки в дисконт-центрах составляют в 2,5 раза больше и равняются 1% оборота.
"После завершения распродаж в магазинах остатки везут в дисконт-центры, сортируют, комплектуют, чистят, чинят, часть товаров продают за символическую цену. Т.е. это связано с дополнительными расходами. Скидки в дисконт-центрах варьируют в пределах 30-85% и более. В первый сезон на новые товары устанавливают 30% скидку, потом скидку увеличивают.
Но в любом случае, в дисконт-центрах мы не зарабатываем, а терпим убытки. Наша задача - освободить склады, распродать все товары", – сказала Марцинкене.
Свой комментарий представила Государственная служба защиты прав потребителей.
По словам экспертов, комментарий основан на статься Гражданского кодекса ЛР. Предприниматель обязан – ясно и понятно представить необходимую для потребителей информацию, эта информация не должна вводить в заблуждение. В случае нарушения этого требования предприниматель обязан возместить нанесенный клиенту ущерб.
За нечестную коммерческую деятельность служба может назначить штраф в размере 289-8688 евро, а за повторное нарушение в течение года – штраф до 34 754 евро, если он не превышает 6% годовых доходов компании.
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