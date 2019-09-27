Первые Apple вместе с исполнителем Донатасом Монтвидасом и звездой соцсетей Каролиной Месхино (Karolina Meschino) могли приобрести клиеты iDeal и TopoCentrаs.

В салоне iDeal в вильнюсском ТЦ Panoramа литовский исполнитель Монтвидас сказал собравшимся, что чувствует себя как среди своих. "Мои друзья спрашивают: чего там ждать 23.30 ч. – спать надо! Наверное, я нахожусь среди тех, кто понимает, зачем мы здесь. Я просто влюблен в этот бренд. Для меня честь распаковать этот телефон и посмотреть, как выглядят его три камеры, как это работает.

Несмотря на то, что мой теперешний телефон хороший, я думаю, что камера - это то, что, по крайней мере в моей сфере, особенно нужно. Это качество", – сказал исполнитель.

На вопрос, какой их телефонов он намерен приобрести, Монтвидас сказал, что это будет iPhone 11 Pro с максимально возможно памятью.

В этом году Apple изменила дизайн телефонов: у iPhone 11 Pro есть 3 объектива.

Но не всем понравился новый дизайн. Один поклонник Apple сказал, что купит iPhone 11, поскольку новый ему не понравился. "Лично я возьму iPhone 11, у iPhone 11 Pro мне не нравится "спинка". Параметры почти не отличаются, а iPhone 11 дешевле", – сказал молодой человек.

За новыми телефонами съехались не только жители Литвы: в магазине было множество граждан Беларуси, которые приехали купить телефоны, которых в их стране еще нет.