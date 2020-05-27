Показатель потребительского доверия в мае повысился на 5 пунктов

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Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в мае по сравнению с апрелем повысился на пять процентных пунктов до минус 11, сообщил Департамент статистики.
В мае жители страны немного хуже оценивали изменения финансовой ситуации домохозяйства за последние 12 месяцев, но в будущее смотрели немного оптимистичнее.
ППД в городе и на селе в мае отличался на 4 проц. пункта: в городе он составлял минус 12, на селе - минус 8. По сравнению с прошлым месяцем в городе ППД повысился на 5 проц. пунктов, на селе - на 8 проц. пунктов.
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