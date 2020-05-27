aA
Показатель потребительского доверия (ППД) в Литве в мае по сравнению с апрелем повысился на пять процентных пунктов до минус 11, сообщил Департамент статистики.
Показатель потребительского доверия в мае повысился на 5 пунктов
© Augustas Didžgalvis

В мае жители страны немного хуже оценивали изменения финансовой ситуации домохозяйства за последние 12 месяцев, но в будущее смотрели немного оптимистичнее.

ППД в городе и на селе в мае отличался на 4 проц. пункта: в городе он составлял минус 12, на селе - минус 8. По сравнению с прошлым месяцем в городе ППД повысился на 5 проц. пунктов, на селе - на 8 проц. пунктов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус: пять стран, которые первыми восстановят экономику и вернутся к нормальной жизни (63)

В начале прошлой недели австрийские власти первыми в...

Показатель потребительского доверия в Литве в апреле упал максимально за десятилетие (1)

Показатель потребительского доверия в Литве в апреле,...

TOP новостей

Правительство Литвы объявило критерии, по которым оценят возможность отмены карантина (4)

Правительство Литвы 27 мая объявило предложенные...

Карантин в Литве продлен до 16 июня (33)

В среду правительство Литвы продлило карантин,...

Ситуация шокирует: почти половина медучреждений в Литве не представила планы по восстановлению деятельности (14)

Всего 53% медучреждений, предоставляющих амбулаторные...

Прогноз ученых неутешительный: борьба с коронавирусом может продолжаться и во второй половине лета (36)

Ученые университета им. Витаутаса Великого отмечают,...

Kirpykla Jolanta Mačiulienė Ieva Valeškaitė

Парикмахеры и работники салонов красоты: из-за жестких требований формируется "тень" (4)

Парикмахеры и работники салонов красоты рассказали,...

|Maža didelių žinių kaina