Показатель потребительского доверия в Литве в апреле упал максимально за десятилетие

Скопировать ссылку Показатель потребительского доверия в Литве в апреле упал максимально за десятилетие

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Показатель потребительского доверия в Литве в апреле, по сравнению с мартом, снизился на 16 процентных пунктов до минус 16%, сообщил Департамент статистики. Это крупнейшее месячное падение с начала ведения таких исследований в 2001 году.