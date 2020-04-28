aA
Показатель потребительского доверия в Литве в апреле, по сравнению с мартом, снизился на 16 процентных пунктов до минус 16%, сообщил Департамент статистики. Это крупнейшее месячное падение с начала ведения таких исследований в 2001 году.
Показатель потребительского доверия в Литве в апреле упал максимально за десятилетие
© Shutterstock

Наибольшее влияние на сокращение показателя оказали пессимистические прогнозы экономического положения страны, сложившегося в связи с ситуацией с СOVID-19.

Наиболее пессимистично жители оценивали экономическое положение страны и финансовые перспективы домашних хозяйств в ближайшие 12 месяцев.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Еврокомиссия сократила прогнозы роста ВВП Литвы (8)

Рост экономики Литвы, поощряемый внутренним...

Индекс потребительского доверия в Литве в июне снизился на 2 пункта (1)

В июне этого года, по сравнению с маем, индекс...

TOP новостей

Julius Kalibatas Poliklinika

Визиты к семейным врачам в Литве могут измениться, заговорили о символической плате за регистрацию (45)

Многим жителям Литвы приходилось сидеть в очереди под...

Центр здравоохранения представил новую статистику заболевания коронавирусом в Литве  5 случаев (4)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Премьер-министр Литвы: первые авиарейсы возможны 10-15 мая (4)

29 апреля правительство Литвы будет обсуждать вопрос...

Jensas Stoltenbergas Jensas Stoltenbergas

Генсек НАТО: цель провокации в Литве – подрыв единства, но им не удалось (161)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,...

Министр транспорта Литвы назвал три возможных направления авиарейсов (1)

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Ярослав...

|Maža didelių žinių kaina