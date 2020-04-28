Показатель потребительского доверия в Литве в апреле упал максимально за десятилетие

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Показатель потребительского доверия в Литве в апреле, по сравнению с мартом, снизился на 16 процентных пунктов до минус 16%, сообщил Департамент статистики. Это крупнейшее месячное падение с начала ведения таких исследований в 2001 году.
Наибольшее влияние на сокращение показателя оказали пессимистические прогнозы экономического положения страны, сложившегося в связи с ситуацией с СOVID-19.
Наиболее пессимистично жители оценивали экономическое положение страны и финансовые перспективы домашних хозяйств в ближайшие 12 месяцев.
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