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В апреле доверие производителей, потребителей и инвесторов к экономике Литвы было самым низким за десять лет, сообщает Департамент статистики Литвы.
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В апреле, по сравнению с мартом, показатель экономических оценок снизился на 27 проц. пунктов и составил минус 26%. Ниже данный показатель опускался только в 2009 году. По сравнению с апрелем прошлого года, он снизился на 37 пунктов.

Как сообщил Департамент статистики, на это повлиял кризис, вызванный коронавирусом: 38% опрошенных указали, что деятельность их предприятий была ограничена из-за карантина.

Сильнее всего влияние карантина почувствовали на себе торговля (52%) и сектор услуг (42 %), несколько меньше - промышленность (24%) и строительный сектор (36%). Показатель доверия сектора услуг снизился на 46 пунктов, торгового сектора – на 27 пунктов, промышленности и строительства – на 19, потребителей – на 16 проц. пунктов.

Показатель доверия сектора услуг снизился на 66 пунктов, торговли - на 32, строительства - на 27, промышленности – на 24, потребителей – на 21 пункт.

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