Рижский, Вентспилский и Лиепайский порты в январе обслужили в общей сложности 3,88 млн тонн грузов – в среднем на треть меньше, чем в прошлом году за такой же период. Как сообщает дирекция порта, в этом году впервые в истории Литва опередила по объему обслуженных грузов все три латвийских порта вместе взятых.

В Риге погрузки упали на 25% до 2,1 млн тонн, в Вентспилсе – на 43% до 1,2 млн тонн, в Лиепае они увеличились на 0,4% до 570,3 тыс. тонн.

В прошлом году в Клайпедском порту было отгружено 46,3 млн тонн грузов – на 0,6% меньше, чем в 2018 году. Как сообщает дирекция порта, погрузки в 2019 году были обусловлены преимущественно увеличением потока насыпных грузов – их погрузки увеличились на 3,5% до 20,6 млн тонн. Из них быстрее всего росли погрузки сельскохозяйственной продукции – на 60,8%.