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Клайпедский морской порт обслужил в январе 3,4 млн тонн грузов – на 15% меньше, чем за такой же период прошлого года (4 млн тонн). Вместе с Бутингским терминалом в этом году было отгружено 3,99 млн тонн грузов, сообщила дирекция Клайпедского порта.
Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Рижский, Вентспилский и Лиепайский порты в январе обслужили в общей сложности 3,88 млн тонн грузов – в среднем на треть меньше, чем в прошлом году за такой же период. Как сообщает дирекция порта, в этом году впервые в истории Литва опередила по объему обслуженных грузов все три латвийских порта вместе взятых.

В Риге погрузки упали на 25% до 2,1 млн тонн, в Вентспилсе – на 43% до 1,2 млн тонн, в Лиепае они увеличились на 0,4% до 570,3 тыс. тонн.

В прошлом году в Клайпедском порту было отгружено 46,3 млн тонн грузов – на 0,6% меньше, чем в 2018 году. Как сообщает дирекция порта, погрузки в 2019 году были обусловлены преимущественно увеличением потока насыпных грузов – их погрузки увеличились на 3,5% до 20,6 млн тонн. Из них быстрее всего росли погрузки сельскохозяйственной продукции – на 60,8%.

ru.DELFI.lt
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