Как утверждает порт, который обнародовал окончательные результаты погрузок, это новый рекорд в истории порта.

Наиболее заметно - на 14,9% до 19,093 млн. тонн - в прошлом году увеличились погрузки насыпных грузов. Погрузки наливных грузов возросли на 2,8% до 11,486 млн. тонн, а генеральных грузов - на 0,7% до 12,439 млн. тонн.

В прошлом году в порт зашло почти 6,7 тыс. судов - на 216 больше, чем в 2016 году. Порт посетило 369,7 тыс. пассажиров - на 10,2% больше.

Только в декабре по сравнению с декабрем 2016 года погрузки в порту увеличились на 14,3% почти до 3,8 млн. тонн.