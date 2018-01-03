Клайпедский морской порт в 2017 году отгрузил 43,01 млн. тонн грузов или на 7,2% (2,87 млн. тонн) больше, чем в 2016 году.
Klaipėdos valstybinis jūrų uostas
© SM nuotr.

Как утверждает порт, который обнародовал окончательные результаты погрузок, это новый рекорд в истории порта.

Наиболее заметно - на 14,9% до 19,093 млн. тонн - в прошлом году увеличились погрузки насыпных грузов. Погрузки наливных грузов возросли на 2,8% до 11,486 млн. тонн, а генеральных грузов - на 0,7% до 12,439 млн. тонн.

В прошлом году в порт зашло почти 6,7 тыс. судов - на 216 больше, чем в 2016 году. Порт посетило 369,7 тыс. пассажиров - на 10,2% больше.

Только в декабре по сравнению с декабрем 2016 года погрузки в порту увеличились на 14,3% почти до 3,8 млн. тонн.

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