За год наиболее значительно выросли погрузки сыпучих и генеральных грузов соответственно на 13,5% до 8,73 млн тонн и на 13,3% до 6,9 млн тонн, сообщил порт предварительные данные.

В этом году погрузки жидких грузов сократились на 6,9% до 4,435 млн тонн.

Только в мае порт перевалил 3,93 млн тонн грузов – на 1,6% больше, чем в мае 2018 года.

За пять месяцев в порт прибыли 2057 судов – на 203 судна больше, чем за тот же период прошлого года.